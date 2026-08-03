Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Langfristige Performance 03.08.2026 10:03:45

TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Elmos Semiconductor-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Elmos Semiconductor-Aktie bei 35,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,249 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Elmos Semiconductor-Papiers auf 146,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 124,29 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 312,43 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Elmos Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 2,44 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 fand der erste Handelstag des Elmos Semiconductor-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Elmos Semiconductor-Aktie lag damals bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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