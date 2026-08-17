Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Elmos Semiconductor-Investition
|
17.08.2026 10:04:12
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elmos Semiconductor-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Elmos Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Elmos Semiconductor-Anteile bei 87,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Elmos Semiconductor-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,143 Elmos Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Elmos Semiconductor-Anteile wären am 14.08.2026 173,26 EUR wert, da der Schlussstand 151,60 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,26 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich jüngst auf 2,60 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Elmos Semiconductor-Papiere fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Elmos Semiconductor-Anteils lag damals bei 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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