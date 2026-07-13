TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Elmos Semiconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Elmos Semiconductor-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Elmos Semiconductor-Anteile bei 10,91 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 91,701 Anteile im Depot. Die gehaltenen Elmos Semiconductor-Aktien wären am 10.07.2026 15 589,18 EUR wert, da der Schlussstand 170,00 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 1 458,92 Prozent gleich.

Alle Elmos Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,84 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Elmos Semiconductor-Aktie fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Elmos Semiconductor-Anteilsschein bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at