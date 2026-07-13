Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Elmos Semiconductor-Performance im Blick
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13.07.2026 10:04:05
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren eingebracht
Das Elmos Semiconductor-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Elmos Semiconductor-Anteile bei 10,91 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 91,701 Anteile im Depot. Die gehaltenen Elmos Semiconductor-Aktien wären am 10.07.2026 15 589,18 EUR wert, da der Schlussstand 170,00 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 1 458,92 Prozent gleich.
Alle Elmos Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,84 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Elmos Semiconductor-Aktie fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Elmos Semiconductor-Anteilsschein bei 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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