Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Lohnender Elmos Semiconductor-Einstieg?
|
10.08.2026 10:03:54
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Elmos Semiconductor-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,44 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 804,182 Elmos Semiconductor-Anteilen. Die gehaltenen Elmos Semiconductor-Aktien wären am 07.08.2026 117 410,53 EUR wert, da der Schlussstand 146,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 074,11 Prozent erhöht.
Elmos Semiconductor wurde am Markt mit 2,50 Mrd. Euro bewertet. Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Anteils belief sich damals auf 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
15:58
|XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf (EQS Group)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|149,20
|2,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.