TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Elmos Semiconductor-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,44 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 804,182 Elmos Semiconductor-Anteilen. Die gehaltenen Elmos Semiconductor-Aktien wären am 07.08.2026 117 410,53 EUR wert, da der Schlussstand 146,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 074,11 Prozent erhöht.

Elmos Semiconductor wurde am Markt mit 2,50 Mrd. Euro bewertet. Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Anteils belief sich damals auf 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at