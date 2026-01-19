Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Hochrechnung
|
19.01.2026 10:04:02
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Elmos Semiconductor-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Elmos Semiconductor-Aktie an diesem Tag 32,70 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 3,058 Elmos Semiconductor-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 109,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 334,56 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 234,56 Prozent vermehrt.
Elmos Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,88 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 fand der erste Handelstag des Elmos Semiconductor-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Elmos Semiconductor-Aktie lag damals bei 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
