Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Langfristige Anlage
|
28.09.2026 10:03:45
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,326 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 146,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 339,53 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 239,53 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich zuletzt auf 2,50 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Elmos Semiconductor-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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