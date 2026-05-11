Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Elmos Semiconductor-Investition 11.05.2026 10:04:47

TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Elmos Semiconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Elmos Semiconductor-Anteile an diesem Tag bei 37,15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,918 Elmos Semiconductor-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 545,09 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 08.05.2026 auf 206,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 454,51 Prozent gesteigert.

Elmos Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,55 Mrd. Euro gelistet. Am 11.10.1999 fand der erste Handelstag des Elmos Semiconductor-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Elmos Semiconductor-Aktie wurde der Erstkurs mit 22,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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