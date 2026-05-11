Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Elmos Semiconductor-Investition
|
11.05.2026 10:04:47
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Elmos Semiconductor-Anteile an diesem Tag bei 37,15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,918 Elmos Semiconductor-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 545,09 EUR, da sich der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie am 08.05.2026 auf 206,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 454,51 Prozent gesteigert.
Elmos Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,55 Mrd. Euro gelistet. Am 11.10.1999 fand der erste Handelstag des Elmos Semiconductor-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Elmos Semiconductor-Aktie wurde der Erstkurs mit 22,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
15:58
|XETRA-Handel TecDAX gibt nach (finanzen.at)
|
15:58
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: TecDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
07:33
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Erfolgreiche Platzierung von 1,86 Millionen bestehenden Aktien durch zwei Elmos-Großaktionäre via beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren (EQS Group)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|175,40
|-1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.