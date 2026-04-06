TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elmos Semiconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Elmos Semiconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.04.2023 wurden Elmos Semiconductor-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Anteile betrug an diesem Tag 90,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 110,132 Elmos Semiconductor-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 431,72 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 02.04.2026 auf 149,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64,32 Prozent.

Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich jüngst auf 2,57 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 wagte die Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag damals bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at