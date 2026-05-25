Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Elmos Semiconductor-Anlage? 25.05.2026 10:03:55

TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elmos Semiconductor-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Elmos Semiconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Elmos Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Elmos Semiconductor-Aktie bei 67,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,475 Elmos Semiconductor-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 277,88 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 22.05.2026 auf 188,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 177,88 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Elmos Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 3,25 Mrd. Euro. Das Elmos Semiconductor-Papier wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag beim Börsengang bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten