TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Elmos Semiconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Elmos Semiconductor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 73,00 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 136,986 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 246,58 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 26.06.2026 auf 177,00 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 24 246,58 EUR entspricht einer Performance von +142,47 Prozent.

Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich jüngst auf 2,95 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Elmos Semiconductor-Papiers fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Elmos Semiconductor-Papiers wurde der Erstkurs mit 22,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at