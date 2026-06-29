Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Elmos Semiconductor-Investmentbeispiel 29.06.2026 10:03:53

TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Elmos Semiconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Elmos Semiconductor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 73,00 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 136,986 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 246,58 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 26.06.2026 auf 177,00 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 24 246,58 EUR entspricht einer Performance von +142,47 Prozent.

Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich jüngst auf 2,95 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Elmos Semiconductor-Papiers fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Elmos Semiconductor-Papiers wurde der Erstkurs mit 22,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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