Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Elmos Semiconductor-Investmentbeispiel
|
29.06.2026 10:03:53
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
Elmos Semiconductor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 73,00 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 136,986 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 246,58 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 26.06.2026 auf 177,00 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 24 246,58 EUR entspricht einer Performance von +142,47 Prozent.
Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich jüngst auf 2,95 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Elmos Semiconductor-Papiers fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Elmos Semiconductor-Papiers wurde der Erstkurs mit 22,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!