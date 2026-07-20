TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Elmos Semiconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 20.07.2025 wurden Elmos Semiconductor-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Elmos Semiconductor-Papier letztlich bei 97,20 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 102,881 Elmos Semiconductor-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.07.2026 16 172,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 157,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 61,73 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Elmos Semiconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 2,62 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 fand der erste Handelstag des Elmos Semiconductor-Papiers an der Börse XETRA statt. Ein Elmos Semiconductor-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at