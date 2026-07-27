TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elmos Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Elmos Semiconductor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Elmos Semiconductor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 79,90 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,252 Elmos Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.07.2026 199,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 159,20 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 99,25 Prozent.

Insgesamt war Elmos Semiconductor zuletzt 2,66 Mrd. Euro wert. Am 11.10.1999 wagte die Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Elmos Semiconductor-Anteilsschein bei 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at