Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Profitables Elmos Semiconductor-Investment?
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01.06.2026 10:04:06
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren verdient
Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 14,925 Elmos Semiconductor-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 180,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 698,51 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 169,85 Prozent zugenommen.
Alle Elmos Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,11 Mrd. Euro. Elmos Semiconductor-Papiere wurden am 11.10.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie auf 22,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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