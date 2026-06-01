Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Profitables Elmos Semiconductor-Investment? 01.06.2026 10:04:06

TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elmos Semiconductor-Aktie Investoren gebracht.

Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 14,925 Elmos Semiconductor-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 180,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 698,51 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 169,85 Prozent zugenommen.

Alle Elmos Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,11 Mrd. Euro. Elmos Semiconductor-Papiere wurden am 11.10.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Elmos Semiconductor-Aktie auf 22,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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