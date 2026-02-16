TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Elmos Semiconductor-Investment gewesen.

Am 16.02.2021 wurde das Elmos Semiconductor-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Elmos Semiconductor-Papier bei 36,65 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 27,285 Elmos Semiconductor-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.02.2026 3 274,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 120,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 227,42 Prozent.

Jüngst verzeichnete Elmos Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Elmos Semiconductor-Papiere fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Die Elmos Semiconductor-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at