Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Lohnender Elmos Semiconductor-Einstieg?
|
16.02.2026 10:03:48
TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren verdient
Am 16.02.2021 wurde das Elmos Semiconductor-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Elmos Semiconductor-Papier bei 36,65 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 27,285 Elmos Semiconductor-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.02.2026 3 274,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 120,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 227,42 Prozent.
Jüngst verzeichnete Elmos Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Elmos Semiconductor-Papiere fand am 11.10.1999 an der Börse XETRA statt. Die Elmos Semiconductor-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.02.26
|Optimismus in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
09.02.26
|TecDAX aktuell: Schlussendlich Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
09.02.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.24
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|121,80
|1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.