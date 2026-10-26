Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Langfristige Performance 26.10.2026 10:04:08

TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Elmos Semiconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 26.10.2021 wurde das Elmos Semiconductor-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Elmos Semiconductor-Anteile an diesem Tag 40,30 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 24,814 Anteile im Depot. Die gehaltenen Elmos Semiconductor-Aktien wären am 23.10.2026 3 002,48 EUR wert, da der Schlussstand 121,00 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 200,25 Prozent.

Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich zuletzt auf 2,08 Mrd. Euro. Am 11.10.1999 fand der erste Handelstag der Elmos Semiconductor-Aktie an der Börse XETRA statt. Ein Elmos Semiconductor-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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