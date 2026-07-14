EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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EVOTEC SE-Investment im Blick 14.07.2026 10:03:55

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVOTEC SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVOTEC SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen EVOTEC SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit EVOTEC SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,84 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 260,213 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 4,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 285,97 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,60 Prozent angewachsen.

Der EVOTEC SE-Wert an der Börse wurde auf 878,51 Mio. Euro beziffert. EVOTEC SE-Anteile wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines EVOTEC SE-Anteils bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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