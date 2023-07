TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in EVOTEC SE abgeworfen

Vor Jahren in EVOTEC SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das EVOTEC SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,57 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 389,257 EVOTEC SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EVOTEC SE-Papiers auf 21,96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 548,07 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 754,81 Prozent.

Der EVOTEC SE-Wert an der Börse wurde auf 3,88 Mrd. Euro beziffert. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag der EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Papiers belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at