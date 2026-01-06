EVOTEC Aktie
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr gekostet
Am 06.01.2025 wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 8,54 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, befänden sich nun 117,165 EVOTEC SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EVOTEC SE-Aktie auf 5,51 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 645,58 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,44 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von EVOTEC SE bezifferte sich zuletzt auf 980,77 Mio. Euro. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag des EVOTEC SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Papiers belief sich damals auf 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
