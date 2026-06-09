TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der EVOTEC SE-Aktie betrug an diesem Tag 34,72 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 288,018 EVOTEC SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 420,51 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Papiers am 08.06.2026 auf 4,93 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 85,79 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von EVOTEC SE belief sich zuletzt auf 876,01 Mio. Euro. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer EVOTEC SE-Aktie auf 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at