27.01.2026 10:03:57
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verdient
Am 27.01.2016 wurde die EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 3,47 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 288,600 EVOTEC SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 6,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 791,63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,16 Prozent gesteigert.
EVOTEC SE war somit zuletzt am Markt 1,09 Mrd. Euro wert. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die EVOTEC SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
