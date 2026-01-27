EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende EVOTEC SE-Anlage? 27.01.2026 10:03:57

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.01.2016 wurde die EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 3,47 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 288,600 EVOTEC SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 6,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 791,63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,16 Prozent gesteigert.

EVOTEC SE war somit zuletzt am Markt 1,09 Mrd. Euro wert. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die EVOTEC SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

mehr Nachrichten