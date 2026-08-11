EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|EVOTEC SE-Investmentbeispiel
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11.08.2026 10:04:10
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren
Am 11.08.2016 wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das EVOTEC SE-Papier an diesem Tag 4,23 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2 364,625 EVOTEC SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EVOTEC SE-Aktie auf 3,66 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 645,07 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 13,55 Prozent verkleinert.
EVOTEC SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 615,28 Mio. Euro. Das EVOTEC SE-Papier wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines EVOTEC SE-Anteils bei 12,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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