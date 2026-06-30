TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades EVOTEC SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die EVOTEC SE-Aktie an diesem Tag bei 20,61 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 485,201 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 4,97 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 410,48 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75,90 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von EVOTEC SE bezifferte sich zuletzt auf 871,39 Mio. Euro. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Den ersten Handelstag begann das EVOTEC SE-Papier bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at