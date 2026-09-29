EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Lukrative EVOTEC SE-Investition?
|
29.09.2026 10:03:33
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
EVOTEC SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 41,42 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,414 EVOTEC SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6,90 EUR, da sich der Wert einer EVOTEC SE-Aktie am 28.09.2026 auf 2,86 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,10 Prozent verringert.
Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich zuletzt auf 499,03 Mio. Euro. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer EVOTEC SE-Aktie auf 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
09:25
|EVOTEC-Aktie steigt: Führungslücke in der Forschung nach Dohrmann-Abgang (Dow Jones)
|
07:30
|EQS-News: Evotec Announces Chief Scientific Officer Transition (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Evotec kündigt Wechsel in der Position des Chief Scientific Officer an (EQS Group)
|
28.09.26
|XETRA-Handel TecDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
28.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|SDAX aktuell: SDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2,94
|2,51%