EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Lukrative EVOTEC SE-Investition? 29.09.2026 10:03:33

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

EVOTEC SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 41,42 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,414 EVOTEC SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6,90 EUR, da sich der Wert einer EVOTEC SE-Aktie am 28.09.2026 auf 2,86 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,10 Prozent verringert.

Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich zuletzt auf 499,03 Mio. Euro. Der erste Handelstag der EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA war der 10.11.1999. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer EVOTEC SE-Aktie auf 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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