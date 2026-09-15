EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Performance im Blick 15.09.2026 10:03:29

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen EVOTEC SE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,95 EUR. Bei einem EVOTEC SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 168,124 EVOTEC SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 480,83 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 14.09.2026 auf 2,86 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 51,92 Prozent.

EVOTEC SE war somit zuletzt am Markt 527,09 Mio. Euro wert. EVOTEC SE-Papiere wurden am 10.11.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Papiers belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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EVOTEC SE 2,82 -1,88% EVOTEC SE

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