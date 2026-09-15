EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Performance im Blick
|
15.09.2026 10:03:29
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,95 EUR. Bei einem EVOTEC SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 168,124 EVOTEC SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 480,83 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 14.09.2026 auf 2,86 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 51,92 Prozent.
EVOTEC SE war somit zuletzt am Markt 527,09 Mio. Euro wert. EVOTEC SE-Papiere wurden am 10.11.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des EVOTEC SE-Papiers belief sich damals auf 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
14.09.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2,82
|-1,88%