EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Frühe Anlage
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17.11.2026 10:03:25
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das EVOTEC SE-Papier an diesem Tag 18,69 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das EVOTEC SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 53,505 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EVOTEC SE-Papiers auf 2,94 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,09 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 84,29 Prozent gleich.
Alle EVOTEC SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 526,73 Mio. Euro. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der EVOTEC SE-Aktie belief sich damals auf 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
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|EVOTEC Outperform
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|EVOTEC Hold
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|EVOTEC Hold
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|EVOTEC Hold
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|EVOTEC Hold
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|15.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2,80
|-3,84%