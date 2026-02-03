TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

Am 03.02.2025 wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das EVOTEC SE-Papier an diesem Tag 8,31 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investierten, hätten nun 1 203,369 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.02.2026 7 099,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,90 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 29,00 Prozent.

Am Markt war EVOTEC SE jüngst 1,11 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der EVOTEC SE-Aktie fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer EVOTEC SE-Aktie auf 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at