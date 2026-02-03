EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Frühe Investition
|
03.02.2026 10:04:03
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet
Am 03.02.2025 wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das EVOTEC SE-Papier an diesem Tag 8,31 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investierten, hätten nun 1 203,369 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.02.2026 7 099,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,90 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 29,00 Prozent.
Am Markt war EVOTEC SE jüngst 1,11 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der EVOTEC SE-Aktie fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer EVOTEC SE-Aktie auf 12,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
03.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Verluste in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
03.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)