TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 6,50 EUR. Bei einem EVOTEC SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 153,894 EVOTEC SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 4,67 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 718,68 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 718,68 EUR, was einer negativen Performance von 28,13 Prozent entspricht.

Alle EVOTEC SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 822,37 Mio. Euro. Der EVOTEC SE-Börsengang fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Die EVOTEC SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at