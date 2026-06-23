EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Lukratives EVOTEC SE-Investment?
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23.06.2026 10:04:02
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die EVOTEC SE-Anteile bei 6,50 EUR. Bei einem EVOTEC SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 153,894 EVOTEC SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 4,67 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 718,68 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 718,68 EUR, was einer negativen Performance von 28,13 Prozent entspricht.
Alle EVOTEC SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 822,37 Mio. Euro. Der EVOTEC SE-Börsengang fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Die EVOTEC SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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