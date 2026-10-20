TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die EVOTEC SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das EVOTEC SE-Papier an diesem Tag 17,00 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,884 EVOTEC SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EVOTEC SE-Anteile wären am 19.10.2026 15,48 EUR wert, da der Schlussstand 2,63 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 84,52 Prozent.

Alle EVOTEC SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 455,70 Mio. Euro. Am 10.11.1999 wagte die EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs des EVOTEC SE-Papiers bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at