freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative freenet-Investition? 30.01.2026 10:03:53

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen freenet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden freenet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28,58 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,500 freenet-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2026 auf 30,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,62 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,62 Prozent gesteigert.

Am Markt war freenet jüngst 3,55 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der freenet-Aktie fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des freenet-Papiers wurde der Erstkurs mit 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Nachrichten zu freenet AG

mehr Nachrichten