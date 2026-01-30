TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen freenet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden freenet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28,58 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,500 freenet-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2026 auf 30,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,62 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,62 Prozent gesteigert.

Am Markt war freenet jüngst 3,55 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der freenet-Aktie fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des freenet-Papiers wurde der Erstkurs mit 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at