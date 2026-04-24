freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Langfristige Anlage
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24.04.2026 10:03:40
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 24.04.2016 wurden freenet-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen freenet-Anteile letztlich bei 26,69 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,747 freenet-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,31 EUR, da sich der Wert einer freenet-Aktie am 23.04.2026 auf 27,04 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,31 Prozent zugenommen.
freenet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,15 Mrd. Euro. Am 03.12.1999 wagte die freenet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der freenet-Aktie lag beim Börsengang bei 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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