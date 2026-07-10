TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen freenet-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der freenet-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die freenet-Aktie bei 19,68 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 508,130 Anteilen. Die gehaltenen freenet-Papiere wären am 09.07.2026 11 768,29 EUR wert, da der Schlussstand 23,16 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 17,68 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von freenet belief sich zuletzt auf 2,72 Mrd. Euro. Das freenet-IPO fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des freenet-Anteils belief sich damals auf 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at