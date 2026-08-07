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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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Profitables freenet-Investment? 07.08.2026 10:03:56

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in freenet eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das freenet-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren freenet-Anteile 20,44 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, befänden sich nun 4,892 freenet-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,98 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 06.08.2026 auf 24,32 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 18,98 Prozent.

Insgesamt war freenet zuletzt 2,80 Mrd. Euro wert. Die freenet-Aktie wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des freenet-Papiers lag beim Börsengang bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

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