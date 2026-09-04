TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in freenet-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem freenet-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 21,38 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,773 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (24,34 EUR), wäre das Investment nun 1 138,45 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,84 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,84 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des freenet-Anteils fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der freenet-Aktie belief sich damals auf 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at