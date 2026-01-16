freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Profitable freenet-Investition?
|
16.01.2026 10:03:45
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die freenet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die freenet-Anteile bei 22,68 EUR. Bei einem freenet-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,092 freenet-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 28,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 275,13 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 27,51 Prozent.
Zuletzt ergab sich für freenet eine Börsenbewertung in Höhe von 3,41 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der freenet-Papiere fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Die freenet-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
