16.01.2026 10:03:45

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen freenet-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die freenet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die freenet-Anteile bei 22,68 EUR. Bei einem freenet-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,092 freenet-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 28,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 275,13 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 27,51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für freenet eine Börsenbewertung in Höhe von 3,41 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der freenet-Papiere fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Die freenet-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: freenet

