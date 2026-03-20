freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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Lukrative freenet-Investition? 20.03.2026 10:04:04

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in freenet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

freenet-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das freenet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 49,727 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.03.2026 gerechnet (26,78 EUR), wäre das Investment nun 1 331,68 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 3,16 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des freenet-Papiers fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer freenet-Aktie auf 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: freenet

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