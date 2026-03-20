freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Lukrative freenet-Investition?
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20.03.2026 10:04:04
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 5 Jahren eingebracht
freenet-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das freenet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 49,727 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.03.2026 gerechnet (26,78 EUR), wäre das Investment nun 1 331,68 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,17 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 3,16 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des freenet-Papiers fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer freenet-Aktie auf 68,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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