TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in freenet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

freenet-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das freenet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 49,727 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.03.2026 gerechnet (26,78 EUR), wäre das Investment nun 1 331,68 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 3,16 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des freenet-Papiers fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer freenet-Aktie auf 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at