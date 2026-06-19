TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die freenet-Aktie Anlegern gebracht.

Das freenet-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der freenet-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,15 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in freenet-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 431,965 freenet-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 807,78 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 18.06.2026 auf 25,02 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 8,08 Prozent.

Alle freenet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,96 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der freenet-Aktie fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der freenet-Aktie bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at