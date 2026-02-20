freenet Aktie

Langfristige Anlage 20.02.2026 10:04:15

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in freenet-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden freenet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 18,88 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,298 freenet-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.02.2026 auf 30,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,97 Prozent vermehrt.

Alle freenet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,95 Mrd. Euro. Am 03.12.1999 wurden freenet-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der freenet-Aktie belief sich damals auf 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: freenet

