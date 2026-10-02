TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in freenet-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 02.10.2021 wurde das freenet-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,52 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, befänden sich nun 444,050 freenet-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (22,66 EUR), wäre die Investition nun 10 062,17 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 0,62 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,65 Mrd. Euro. Die freenet-Aktie ging am 03.12.1999 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer freenet-Aktie auf 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at