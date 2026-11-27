freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Langfristige Performance
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27.11.2026 10:03:44
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die freenet-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der freenet-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,44 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die freenet-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,563 freenet-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2026 1 118,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,10 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 11,85 Prozent gleich.
Der Marktwert von freenet betrug jüngst 2,88 Mrd. Euro. freenet-Papiere wurden am 03.12.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein freenet-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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