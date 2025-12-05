freenet Aktie

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Lukratives freenet-Investment? 05.12.2025 10:03:38

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in freenet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das freenet-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30,34 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 329,652 freenet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 309,38 EUR, da sich der Wert eines freenet-Papiers am 04.12.2025 auf 28,24 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 6,91 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte freenet einen Börsenwert von 3,31 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der freenet-Papiere fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der freenet-Aktie lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

10.11.25 freenet Kaufen DZ BANK
06.11.25 freenet Neutral UBS AG
06.11.25 freenet Buy Warburg Research
06.11.25 freenet Outperform Bernstein Research
10.10.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
