TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in freenet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das freenet-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30,34 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 329,652 freenet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 309,38 EUR, da sich der Wert eines freenet-Papiers am 04.12.2025 auf 28,24 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 6,91 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte freenet einen Börsenwert von 3,31 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der freenet-Papiere fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der freenet-Aktie lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at