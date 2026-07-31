TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in freenet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der freenet-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die freenet-Aktie bei 22,52 EUR. Bei einem freenet-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 444,050 freenet-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 985,79 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 30.07.2026 auf 24,74 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 9,86 Prozent.

Insgesamt war freenet zuletzt 2,95 Mrd. Euro wert. Die freenet-Aktie wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer freenet-Aktie auf 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at