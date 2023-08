TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet verdient

Vor Jahren in freenet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das freenet-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18,11 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die freenet-Aktie investierten, hätten nun 55,233 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2023 auf 21,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 177,58 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 177,58 EUR, was einer positiven Performance von 17,76 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete freenet eine Marktkapitalisierung von 2,35 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der freenet-Aktie an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines freenet-Papiers auf 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at