19.12.2025 10:03:56

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in freenet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das freenet-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,39 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die freenet-Aktie investierten, hätten nun 49,044 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 29,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 436,98 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 436,98 EUR, was einer positiven Performance von 43,70 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete freenet eine Marktkapitalisierung von 3,42 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der freenet-Aktie an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines freenet-Papiers auf 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: freenet

