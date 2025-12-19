freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Lukrativer freenet-Einstieg?
|
19.12.2025 10:03:56
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient
Das freenet-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,39 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die freenet-Aktie investierten, hätten nun 49,044 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 29,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 436,98 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 436,98 EUR, was einer positiven Performance von 43,70 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete freenet eine Marktkapitalisierung von 3,42 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der freenet-Aktie an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines freenet-Papiers auf 68,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
