freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Profitabler freenet-Einstieg?
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06.11.2026 10:03:30
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das freenet-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der freenet-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,17 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,730 freenet-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der freenet-Aktie auf 23,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 923,32 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 7,67 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,72 Mrd. Euro. Die freenet-Aktie ging am 03.12.1999 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs eines freenet-Anteils lag damals bei 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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