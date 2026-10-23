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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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Langfristige Investition 23.10.2026 10:03:37

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in freenet gewesen.

freenet-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,44 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die freenet-Aktie investiert hat, hat nun 426,621 Anteile im Depot. Die gehaltenen freenet-Aktien wären am 22.10.2026 9 854,95 EUR wert, da der Schlussstand 23,10 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,45 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für freenet eine Börsenbewertung in Höhe von 2,68 Mrd. Euro. Der freenet-Börsengang fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines freenet-Anteils bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

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