TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust hätte eine freenet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden freenet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die freenet-Aktie bei 26,31 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 380,156 freenet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 24,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 443,07 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 2,86 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der freenet-Papiere an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Damals wurde der erste Kurs eines freenet-Anteils bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at