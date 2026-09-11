freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Profitables freenet-Investment?
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11.09.2026 10:03:35
TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust hätte eine freenet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden freenet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die freenet-Aktie bei 26,31 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 380,156 freenet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 24,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 443,07 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 2,86 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der freenet-Papiere an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Damals wurde der erste Kurs eines freenet-Anteils bei 68,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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