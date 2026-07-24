freenet Aktie

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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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Performance im Blick 24.07.2026 10:03:37

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust hätte eine freenet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Verlust hätte eine freenet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die freenet-Aktie Anlegern gebracht.

Das freenet-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der freenet-Aktie betrug an diesem Tag 28,28 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in freenet-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,361 freenet-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 857,85 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 23.07.2026 auf 24,26 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 14,21 Prozent verkleinert.

Alle freenet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,84 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der freenet-Aktie fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der freenet-Aktie bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: freenet

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