HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|HENSOLDT-Anlage im Blick
|
16.01.2026 10:03:45
TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades HENSOLDT-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen HENSOLDT-Anteile an diesem Tag bei 23,40 EUR. Bei einem HENSOLDT-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,274 HENSOLDT-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 384,62 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 15.01.2026 auf 90,00 EUR belief. Mit einer Performance von +284,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich zuletzt auf 10,48 Mrd. Euro. HENSOLDT-Anteile wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der HENSOLDT-Aktie lag damals bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
