TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen HENSOLDT-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das HENSOLDT-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des HENSOLDT-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,70 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,299 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HENSOLDT-Papiers auf 78,88 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 575,77 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 475,77 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT belief sich zuletzt auf 9,00 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HENSOLDT-Papiere fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der HENSOLDT-Aktie lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at