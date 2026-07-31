HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Langfristige Investition
|
31.07.2026 10:03:59
TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,92 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HENSOLDT-Aktie investiert, befänden sich nun 32,342 HENSOLDT-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 716,04 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Papiers am 30.07.2026 auf 83,98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 171,60 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete HENSOLDT eine Marktkapitalisierung von 9,77 Mrd. Euro. Am 23.09.2020 wagte die HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des HENSOLDT-Papiers lag damals bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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